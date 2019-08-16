Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на развитие проектов городской экономики в регионах РФ могут направляться только на заемной основе, проекты благоустройства под такие условия не попадают, сообщил в пятницу ТАСС гендиректор финансового института развития «ДОМ.РФ» Александр Плутник.

«ВЭБ.РФ» вопросом благоустройства городов не занимается, на это направляется бюджетное финансирование. Средства, которыми оперирует «ВЭБ.РФ», являются платными и возвратными, они не могут быть вложены в проекты по благоустройству. Эти средства вкладываются в проекты по развитию городской экономики, проекты по обновлению городского транспорта, модернизации систем водоснабжения, теплоснабжения, возможности использовать их для благоустройства нет. Это платный возвратный ресурс, который обеспечивает доходность инвесторам», — пояснил Плутник.

Руководитель финансового института добавил, что решение о том, куда будут направляться средства фонда, принимаются на уровне президента и правительства РФ. «Сейчас рассматриваются различные предложения. Но их использование предполагает получение дохода, они не могут быть вложены в проекты по благоустройству, таких планов не было», — дополнил гендиректор «ДОМ.РФ».

В ВЭБе предложили тратить деньги ФНБ на развитие транспорта ВЭБ выбрал 100 крупных российских городов, в которых будет заниматься развитием городской среды.

Ранее глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым предложил задействовать средства ФНБ на проекты городского развития в части современных транспортных систем.