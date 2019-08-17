Эксперты страховой компании «Согласие» составили рэнкинг российских городов по степени распространенности страхования автокаско.



Так, чаще всего о страховании своего автомобиля заботятся жители Москвы (18,8%) и Санкт-Петербурга (17,6%). В Красноярске и Челябинске этот показатель равен 17% и 16% соответственно. Далее расположились Томск (13,5%), Ярославль (11,2%) и Абакан (11,1%). В Перми и Кемерово доля чуть превышает десятую часть — 10,8% и 10,5% соответственно.

«Напротив, наиболее низкий уровень проникновения страхования каско (до 1%) в Махачкале (0,1%), Анадыре (0,2%), Черкесске (0,3%), Петропавловске-Камчатском (0,3%), Майкопе (0,4%) и Магадане (0,5%). Менее 2% этот показатель составляет в Нальчике (1,2%), Кызыле (1,3%), Владивостоке (1,3%), Астрахани (1,7%), Южно-Сахалинске (1,8%)», — говорится в сообщении.

За 2018 год СК «Согласие» урегулировала 77 175 убытков по автокаско, выплаты компании по этому виду страхования составили 7,9 млрд рублей.