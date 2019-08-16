«Тинькофф Инвестиции» предлагают инвесторам вернуть деньги, потраченные на покупку ценных бумаг через мобильное приложение.

По условиям акции, тем, кто решит совершить первую сделку через приложение «Тинькофф Инвестиции», вернут на карту сумму, потраченную на покупку ценных бумаг, а также комиссионные и стоимость ежемесячного обслуживания.

Участники имеют право купить любые бумаги, но на сумму не выше 1,5 тыс. рублей (20 долларов). Как сообщили Банки.ру в «Тинькофф Инвестициях», деньги вернутся на карту в течение семи дней. Принять участие в акции можно при наличии брокерского счета (владельцы ИИС в акции не участвуют) и только один раз. Убытки инвестора от покупки акций не возмещаются.

В пресс-службе Тинькофф Банка уточнили, что предложения об участии в акции поступают либо случайно выбранным клиентам, либо тем, кто празднует день рождения. Акция действует до конца 2019 года.



По данным Мосбиржи на июль, клиентами Тинькофф Банка, зарегистрировавшими счета на бирже, являлись почти 630 тыс. человек. По числу инвесторов банк занимал вторую позицию среди российских брокеров, уступая Сбербанку, клиентами которого являлись 810 тыс. человек. С начала года база инвесторов, пользующихся услугами Тинькофф Банка, выросла примерно в два раза.