Президент США Дональд Трамп был встревожен резким падением биржевых индексов в среду и в связи с этим провел селекторное совещание с руководством трех крупнейших банков страны. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в пятницу телеканал CNBC со ссылкой на собственный источник.

По его данным, Трамп 14 августа провел совещание по многосторонней телефонной связи с главами JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup. Содержание беседы главы государства с банкирами не уточняется.

В тот же день промышленный индекс Dow Jones потерял 3,05%, индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, опустился на 2,74%, а индекс электронной биржи NASDAQ потерял 3,02%. Это был самый глубокий суточный обвал в этом году, отмечает CNBC.

Газета The Wall Street Journal увязала падение котировок с инверсией, когда доходность двухлетних американских гособлигаций в среду впервые со времен мирового экономического кризиса превысила доходность десятилетних госбумаг. Последний раз этот феномен наблюдался в экономике США в 2005-м в преддверии мирового экономического кризиса 2008 года.

Администрация нынешнего президента США держит курс на поддержание стабильности фондовых рынков с целью обеспечения неуклонного роста американской экономики. Данные вопросы имеют принципиальное значение для переизбрания Трампа на второй президентский срок в 2020 году.



Белый дом в марте опубликовал ежегодный доклад, согласно которому ВВП страны вырос на 3,1% с IV квартала 2017 года по IV квартал 2018-го, что стало самым быстрым ростом за 13 лет. Как напоминает телеканал, рост ВВП США во II квартале этого года замедлился до 2,1% с 3,1% в I квартале.