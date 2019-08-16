Банк России определил среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 1 апреля по 30 июня 2019 года , применяемые в качестве ориентиров для соответствующих договоров, которые финансовые организации будут заключать с физическими лицами в IV квартале 2019 года. Во всех категориях кредитов зафиксирована неоднородная динамика ПСК, свидетельствуют данные регулятора.

В частности, во II квартале по сравнению с I кварталом текущего года повысилось значение ПСК по кредитам на новые автомобили, а на подержанные — снизилось. Здесь и далее случаи роста ПСК обозначены в таблицах жирным шрифтом.

Потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства

Автотранспортное средство Средняя ПСК за I квартал 2019 года, % Средняя ПСК за II квартал 2019 года, % С пробегом до 1 тыс. км 12,925 12,96 С пробегом свыше 1 тыс. км 17,744 17,603

Потребкредиты с самым маленьким (до 30 тыс. рублей) и самым большим (свыше 300 тыс.) лимитом кредитования подешевели, но в категории от 30 тыс. до 300 тыс. рублей наблюдалось повышение средней ПСК.

Потребительские кредиты с лимитом кредитования (по сумме лимита кредитования на день заключения договора)

Размер лимита, руб. Средняя ПСК за I квартал 2019 года, % Средняя ПСК за II квартал 2019 года, % До 30 тыс. 22,121 21,76 от 30 тыс. до 300 тыс. 23,033 23,147 Свыше 300 тыс. 23,064 22,283

В POS-сегменте (целевые потребительские кредиты без обеспечения в торговых точках) значения ПСК в основном выросли, а снижение зафиксировано по коротким (на срок до года) кредитам в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей и по самым небольшим (до 30 тыс. рублей) кредитам, выданным на сроки свыше года.

Целевые потребительские кредиты (займы), предоставляемые путем перечисления заемных средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты товаров (услуг) при наличии соответствующего договора с ТСП (POS-кредиты) без обеспечения

Размер лимита, руб. Средняя ПСК за I квартал 2019 года, % Средняя ПСК за II квартал 2019 года, % Кредиты сроком до года До 30 тыс. 16,87 17,93 От 30 тыс. до 100 тыс. 18,806 17,843 Свыше 100 тыс. 17,578 17,932 Кредиты сроком свыше года До 30 тыс. 12,828 12,456 От 30 тыс. до 100 тыс. 12,688 13,327 Свыше 100 тыс. 13,713 13,96

В категории нецелевых потребительских кредитов, целевых без залога (кроме POS-кредитов) и кредитов на рефинансирование в основном отмечено снижение средней ПСК, однако небольшие краткосрочные кредиты (на срок до года в сумме до 30 тыс. рублей), а также потребкредиты, предоставляемые при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет, подорожали.

Нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога (кроме POS-кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности

Размер лимита, руб. Средняя ПСК за I квартал 2019 года, % Средняя ПСК за II квартал 2019 года, % Кредиты сроком до года До 30 тыс. 30,349 30,484 От 30 тыс. до 100 тыс. 17,896 17,853 От 100 тыс. до 300 тыс. 16,215 15,902 Свыше 300 тыс. 11,801 10,848 Кредиты сроком свыше года До 30 тыс. 20,9 20,206 От 30 тыс. до 100 тыс. 19,628 19,12 От 100 тыс. до 300 тыс. 18,662 18,286 Свыше 300 тыс. 15,686 15,446 Потребкредиты, предоставляемые при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет 16,084 16,379

Напомним, что Банк России в этом году впервые с марта 2018-го стал уменьшать ключевую ставку, но первое снижение произошло ближе к концу II квартала — в июне (второе было в июле, оба раза ставка была снижена на 0,25 процентного пункта — до текущего уровня 7,25% годовых). В последнем (за июль) выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», опубликованном неделю назад, Банк России написал, что «в краткосрочной перспективе сохраняется потенциал для дальнейшего снижения кредитных ставок благодаря удешевлению банковского фондирования».

С 1 июля 2015 года банки, выдавая новые кредиты физлицам, не могут превышать среднерыночные значения ПСК более чем на треть. Согласно расчетам ЦБ, в IV квартале текущего года максимально допустимые значения ПСК по кредитам на новые и подержанные автомобили составят 17,28% и 23,471% соответственно, по кредитам с лимитом кредитования — 29,013—30,863%, по POS-кредитам — 16,608—23,909% в зависимости от срока и суммы, по нецелевым, целевым без залога и кредитам на рефинансирование — 14,464— 40,645% в зависимости от срока и суммы, по потребительским кредитам, предоставляемым при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет, — 21,839%.

С 24 июня 2018 года вступила в силу поправка в закон «О потребительском кредите (займе)», ограничивающая долю одного кредитора при расчете ПСК планкой в 20%.



Центробанк определяет среднерыночные значения полной стоимости потребительского кредита (займа) не только для кредитных, но и для микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и ломбардов.

