Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины с уровня «B» до «CCC» после праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении агентства, на которое ссылается ТАСС.

«Понижение рейтингов Аргентины отражает повышенную неопределенность в политике, которая последовала после прошедших 11 августа праймериз, серьезное ужесточение условий финансирования и ожидаемое ухудшение макроэкономической ситуации, что увеличивает вероятность суверенного дефолта или какой-либо реструктуризации», — говорится в сообщении.

Согласно последним официальным данным, за Фернандеса, представляющего левоцентристскую коалицию, проголосовали 47,65% избирателей. За действующего главу государства Маурисио Макри было отдано 32,08% голосов.

После оглашения результатов голосования курс национальной валюты по отношению к доллару резко упал, также обвалился основной аргентинский биржевой индекс Merval.



Президентские выборы пройдут в Аргентине 27 октября.