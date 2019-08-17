Около 25% российских семей с двумя и более детьми, планирующих приобрести квартиру, не располагают достаточной информацией о льготах по ипотеке для многодетных семей. Об этом свидетельствуют данные опроса Райффайзенбанка, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Вместе с тем 88% многодетных семей рассматривают возможность приобрести квартиру в ипотеку в ближайшие пять лет. Из них 24% готовы оформить ипотечный кредит в ближайший год, еще 34% — в течение двух лет. Воспользоваться льготными условиями для семей с детьми намерены 70% респондентов, при этом мужчины более осведомлены о льготной ставке (75%), нежели женщины (66%).



Одновременно с этим 57% респондентов для покупки личной квартиры используют материнский капитал, еще 28% направляют его на приобретение дополнительной квартиры, чтобы получать доход с аренды.

Райффайзенбанк провел опрос в июле 2019 года среди 1 087 россиян, имеющих двоих и больше детей.