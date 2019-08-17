Корпорация Google предупредила пользователей Интернета о том, что сотни тысяч паролей юзеров оказались скомпрометированы.

В этой связи есть сильный риск утечки личной информации, которая может попасть в руки злоумышленников.

Согласно исследованию, которое проводилось с помощью специального расширения Password Checkup, стало известно, что свыше 300 тыс. человек пользовались небезопасными комбинациями букв и цифр. Данные ключи доступа были сверены с базами после атак хакеров.

Всего проверили более 21 млн пользователей Интернета, тем, у кого пароль взломали, было отправлено соответствующее уведомление.