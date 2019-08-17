В Москве мошенник по поддельным документам взял в кредит более 1,4 млн рублей, подозреваемый уже задержан, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

«В полицию с заявлением обратился представитель одного из коммерческих банков. Мужчина сообщил, что гражданин с помощью подложных документов в дополнительном офисе банка на Тверской улице получил в кредит денежные средства, после чего перестал выходить на связь. Сумма ущерба составила более 1,4 миллиона рублей», — говорится в релизе.



Как уточнили в ведомстве, подозреваемый для получения кредита предоставил необходимые документы и указал, что работает в коммерческой организации и получает зарплату. Сотрудники банка предоставили мужчине два кредита наличными. Однако через некоторое время дополнительная проверка выявила, что подозреваемый в указанной организации никогда не работал и, соответственно, представленные им документы являются поддельными.

Полученными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, заключили в ведомстве.