Временный управляющий ООО «Микрофинансовая организация «Домашние деньги», председатель совета директоров которого Евгений Бернштам арестован 5 июля, отказался от заявления об аресте находящихся и поступающих денежных средств на расчетные счета организации, говорится в определении Девятого арбитражного апелляционного суда.

Управляющий Михаил Чернышев обжаловал в апелляции определение столичного арбитража от 10 июня, когда ему было отказано в требовании об аресте. Однако после подачи жалобы в апелляционную инстанцию поступило ходатайство об отказе от нее.

Ранее управляющий сказал, что арест денежных средств предотвратит причинение значительного ущерба и нарушение прав и законных интересов кредиторов ООО, исключив возможность затруднения или прекращения сопровождения процедуры банкротства должника из-за отсутствия у него средств, достаточных для финансирования настоящей процедуры.

Ходатайство управляющего не содержит достаточных доказательств того, что непринятие заявленных обеспечительных мер нарушит права и законные интересы конкурсных кредиторов, посчитал арбитраж. Также суд отметил, что управляющим не доказан факт принятия руководством должника действий по отчуждению и сокрытию денежных средств, находящихся на расчетных счетах микрофинансовой организации.

Кузьминский суд Москвы 5 июля арестовал руководителя микрофинансовой организации Бернштама, ему инкриминируют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Столичный арбитраж 1 февраля по заявлению Русского Трастового Банка ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Бернштама. Однако Бернштам оспорил в апелляции это определение, указав на «необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайства об отложении судебного заседания в связи с невозможностью участия в нем его представителя».

В мае апелляционный суд отклонил жалобу Бернштама на введение в отношении него процедуры реструктуризации долгов гражданина. Апелляционная инстанция отметила, что «ни одна из причин, указанных в ходатайстве должника, не является для суда безусловно уважительной». Вопрос об удовлетворении или неудовлетворении ходатайства об отложении слушания дела решается судом с учетом всех обстоятельств дела и представленных заявителем ходатайства документов по своему внутреннему убеждению.