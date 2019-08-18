Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) запустил собственную игру в digital-формате во «ВКонтакте». Игра формирует представления о продукте банка — кредитной карте «240 дней без процентов», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Подобные игры для клиентов пока создавали только УБРиР и еще один федеральный банк. Но в отличие от конкурентов УБРиР первым сделал самостоятельное приложение во «ВКонтакте» — в настоящее время в самой популярной социальной сети в России», — говорится в релизе.



У каждого участника есть шанс выиграть суперприз — электросамокат, отмечают в банке. Нужно лишь набрать больше очков, чем другие: для этого в игре нужно чаще пользоваться картой «240 дней без процентов».