В среднем один автомобилист получает от трех до семи штрафов в год, свидетельствуют данные почты Mail.ru. Сотрудники сервиса проанализировали данные об оплаченных штрафах через свой почтовый сервис и выяснили, какие штрафы россияне оплачивают чаще всего.

«По данным почты Mail.ru, которая включает сервис оплаты штрафов, больше половины оплат приходится на конец месяца и предпраздничные дни, преимущественно летом. Аккуратнее всего россияне ездят зимой — в холодное время года количество штрафов снижается на 40%», — говорится в релизе сервиса.

По сравнению с прошлым годом в 2019-м водители стали ездить аккуратнее. Средняя сумма штрафа, оплаченного через почту Mail.ru, в 2018 году составляла 500 рублей, а в 2019-м снизилась до 390 рублей.

Mail.ru запустила сервис для быстрых онлайн-платежей в почте Все необходимые для оплаты данные теперь видны прямо в списке писем.

В городе автолюбители, как правило, ведут себя осторожнее. Лишь четверть опрошенных регулярно получают штрафы за превышение скорости в населенных пунктах. Каждое второе нарушение камеры фиксируют на загородных трассах.

Подавляющее большинство водителей (92%) оплачивают штраф в первые 14 дней после получения, чтобы успеть воспользоваться скидкой в 50%. Хотя 3% автомобилистов предпочитают копить штрафы и тянуть с оплатой до последнего.