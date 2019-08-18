В этом году россияне стали экономить на летнем отпуске: средний чек на авиаперелеты, отели, одежду и продукты питания уменьшился. Выросли траты только в нескольких категориях, среди которых смартфоны и электронное оборудование, веломагазины, а также садовые принадлежности. Об этом свидетельствуют данные исследования Райффайзенбанка, который проанализировал траты клиентов на зарубежные путешествия в период с 1 июня по 15 июля 2019 года.



По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество отдыхающих за рубежом клиентов Райффайзенбанка выросло на 6%, при этом средняя продолжительность отпуска осталась неизменной — 8,4 дня.

В 2019-м российские путешественники совершали больше покупок в зарубежных поездках — количество трансакций выросло на 11%. Однако средняя сумма трат на одного человека за весь период поездки уменьшилась на 8% до 49 тыс. рублей, а средний чек упал на 12% и составил 5 578 рублей.



Сильнее всего по сравнению с летом 2018-го года туристы начали экономить на ювелирных изделиях (-14%), развлечениях (-21%) и мехах (-76%). Транспорт также стал тающей статьей расходов, однако при этом все больше людей выбирают поезда и местные электрички: количество русских пассажиров, воспользовавшихся этими видами передвижения во время путешествий в Европе, выросло на 11% и 25% соответственно.



Среди растущих по частоте категорий трат российских туристов также оказались спорттовары и услуги зубных врачей — суммарно за начало лета туристы из России потратили на них на 13% и 74% больше.

Самым популярным туристическим направлением в летний период остается Европа, ее же курорты лидируют по общей сумме трат среди стран с более чем 10 тыс. российских туристов за первую половину лета.

В Европе российские туристы охотно тратят на смартфоны и другие электронные устройства (рост среднего чека — 44%), на товары из веломагазинов (рост — 12%), а также — неожиданно — на садовые принадлежности (рост — 22%).