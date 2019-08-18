Райффайзенбанк подписал соглашение с группой «Эталон» о строительстве офисного центра на территории бизнес-парка Nagatino I-Land. Новое 16-этажное здание площадью 34 тыс. кв. м банк планирует использовать для размещения растущего IT-подразделения и продуктовых кросс-компонентных команд, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«За два года количество IT-специалистов в банке выросло в три раза, с 500 человек до полутора тысяч. Усиление IT-подразделения, привлечение талантливых специалистов — важная часть стратегии трансформации банка», — отметил руководитель управления по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч.

Здание будет построено в формате built-to-suit, чтобы максимально соответствовать индивидуальным потребностям компании. Пространство будет создано с расчетом на гибкость в его использовании и с учетом потребностей команд банка. В проектировании здания будут использоваться современные экологические решения, офис будет соответствовать высоким стандартам энергоэффективности.

«Второе здание на территории бизнес-парка Nagatino i-Land позволит нам расширить площадь без необходимости географически разделять команду банка», — добавил директор отдела недвижимости Райффайзенбанка Евгений Марковский.

Офис будет расположен в нескольких минутах ходьбы от метро «Технопарк».