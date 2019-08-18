Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.



Канал опубликовал письмо министра президенту Маурисио Макри, где Духовны заявляет о решении покинуть пост, который он занимал с января 2017 года.

«Я убежден, что в свете обстоятельств вашему правлению необходимо значительное обновление в сфере экономики… Надеюсь, что наша страна наконец свернет с пути неудач и достигнет экономического развития», — отмечается в письме.

По данным TN, вечером в субботу Макри должен был встретиться с министром финансов провинции Буэнос-Айрес Эрнаном Лакунсой.

Центробанк Аргентины снова продает 50 млн долларов для стабилизации курса песо Центральный банк Аргентины снова продает 50 млн долларов из своих резервов, чтобы стабилизировать курс песо. Об этом сообщило в среду агентство Reuters, данные которого приводит ТАСС.

В последние дни Аргентина переживает усугубившийся экономический кризис, вызванный итогами праймериз. Президентские выборы пройдут только в октябре, но на праймериз 11 августа левоцентристская оппозиция во главе с Альберто Фернандесом с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Аргентины до «B-» с «B», а агентство Fitch снизило рейтинг страны до «CCC» с «B», объясняя это ростом политической неопределенности после праймериз.