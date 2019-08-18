Более 19 тыс. человек обратились в столичный центр занятости «Моя карьера» с момента его открытия, сообщается на сайте мэра Москвы.



Первый флагманский центр занятости «Моя работа» открылся в апреле. Всего флагманами стали четыре крупных центра: «Моя работа» — универсальные, «Моя карьера» — для тех, кто раньше не попадал в список активных соискателей.

Специализированный центр занятости населения «Моя карьера» был открыт в июне в здании бизнес-центра на улице Сергия Радонежского, дом 1 в центре Москвы. В центре помогают в трудоустройстве людям старшего возраста, молодежи от 14 лет, женщинам, находящимся в отпуске по беременности и родам, и людям с ограниченными возможностями здоровья.

«Всего с момента открытия в центр обратилось более 19 тысяч человек. В банке вакансий «Моей карьеры» сейчас более 100 тысяч вакансий», — говорится в сообщении.

За два месяца более 1,5 тыс. посетителей центра получили новые должности. Каждый день прием в центре ведут 80 различных специалистов, в центре действует пять крупных программ. Самая популярная из них — «Прокачай карьеру»: программа рассчитана на молодых людей от 14 до 30 лет, которые хотят освоить новую специальность или найти работу в перспективных сферах. С июня в ней приняли участие 9 тыс. человек.

«Мы даем инструмент, навык, если выразиться образно, даем нашим клиентам не рыбу, а удочку. Наша основная задача — «дотянуть» соискателей до открытого рынка труда, сделать их конкурентоспособными на этом рынке, помочь тем, кто ищет себя, сомневается, кому нужна поддержка в самоопределении», — приводятся на сайте слова директора центра «Моя карьера» Ирины Швец.

В 2019 году правительство Москвы начало модернизацию городской системы занятости населения. По всей столице будут функционировать 56 территориальных служб занятости, которые переедут в современные офисы госуслуг «Мои документы».