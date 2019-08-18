МТС объявили о победе в аукционах Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ на подключение к фиксированному Интернету около 5 тыс. социально значимых объектов в девяти регионах России. Сумма подписанных контрактов в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» составила 3,93 млрд рублей, сообщает пресс-служба оператора.

«По итогам аукционов МТС определена исполнителем государственных контрактов на подключение к сети Интернет в 2019—2021 годах более пяти тысяч точек фиксированного ШПД на социально значимых объектах — фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, школах и профессиональных образовательных учреждениях, органах государственной власти и местного самоуправления, избиркомах, пожарных частях, участковых пунктах полиции и подразделениях Росгвардии в Амурской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областях, в Москве и Санкт-Петербурге», — говорится в релизе.

Всего в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура», входящего в национальный проект «Цифровая экономика Российская Федерации», Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций провело электронные торги по 85 субъектам РФ.