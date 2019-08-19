Программа государственных кредитов, предоставляемых Москвой другим странам, засекречена и становится публичной, только если Россия подписывает межправительственные соглашения, которые затем ратифицируются Госдумой, если о таких займах рассказывают официальные лица или если данные раскрываются по линии государства-заемщика, при этом проанализировавшее доступную информацию информагентство РБК обнаружило по меньшей мере 17 государств , которые суммарно должны России около 27 млрд долларов.

Общую задолженность по российским госкредитам Минфин оценивал на 1 мая 2019 года в 39,4 млрд долларов, из которых 15,8 млрд должны страны СНГ, указывает РБК. Более 5 млрд долларов из общей задолженности — это реструктурированные долги стран перед бывшим СССР (Вьетнам, Индия, Ирак, Йемен, Куба), показал анализ агентства.

Там выяснили, что крупнейшим должником России является Белоруссия с объемом долга 7,55 млрд долларов на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин). С 2012 года долг Белоруссии перед Россией вырос в два раза. Но летом 2019 года Москва впервые за последние годы отказалась рефинансировать текущую часть белорусского долга (первый вице-премьер Антон Силуанов в июне говорил, что Москва ждет от Минска шагов навстречу экономической интеграции), и Белоруссия попросила кредит у Китая, а также провела размещение облигаций в российских рублях на российском рынке. Китай — второй крупнейший кредитор Белоруссии после России.

На втором месте по задолженности перед Россией находится Украина с суммой долга около 3,7 млрд долларов.

Киев, по мнению Москвы, по-прежнему должен 3,075 млрд долларов по еврооблигациям, которые Фонд национального благосостояния приобрел в декабре 2013 года. В декабре 2015 года новые власти Украины объявили по этим бумагам дефолт, не выплатив тело долга и финальный купон. Россия подала на Украину в английский суд (облигации регулировались британским правом), и стороны судятся до сих пор. Украина этот долг перед Россией не признает, считая, во-первых, что это были коммерческие бумаги, а не межгосударственный кредит, а во-вторых, пытаясь доказать, что Россия силой принудила выпустить эти бонды. Но Минфин России считает, что это был двусторонний межправительственный заем, и по-прежнему учитывает его на балансе ФНБ.

Украина со своей стороны учитывает только долг перед Россией в 0,61 млрд долларов, образовавшийся еще в начале 1990-х годов за поставки российского газа.

Венесуэла — основной должник России за пределами постсоветского пространства, если ориентироваться на открытые данные. По официальным данным Минфина России, основной долг Венесуэлы составляет 3,15 млрд долларов и должен быть погашен в 2027 году. А восходит он к кредиту 2011 года, который предназначался для финансирования поставок в Венесуэлу российских вооружений.

Президент России Владимир Путин в июне заявил, что задолженность Каракаса перед Москвой достигает 3,5 млрд долларов.

В конце сентября Венесуэла должна перевести России очередной процентный платеж по кредиту; сумма платежа, по данным Силуанова, составляет 200 млн долларов. После введения санкций США против венесуэльского правительства у России, скорее всего, возникнут проблемы с получением денег от Каракаса в долларах, указывает РБК.

Венесуэльский кредит реструктурировался трижды, последний раз — в ноябре 2017 года.

Около 3 млрд долларов России должна Куба, но точных данных по кубинской задолженности нет (Министерство финансов республики не ответило на запрос РБК).

Отдельно стоят экспортные госкредиты, выдаваемые Россией на постройку зарубежных атомных электростанций. РБК удалось идентифицировать двух суверенных заемщиков, которые берут деньги на строительство АЭС «Росатомом», — это Бангладеш и Венгрия. Помимо Венгрии и Бангладеш «Росатом» строит или собирается строить атомные электростанции в Белоруссии, Индии, Турции, Египте.

Минфин Индии раскрывает задолженность перед Россией в эквиваленте около 1,1 млрд долларов на конец 2018 года. Эта задолженность номинирована в индийских рупиях и относится к кредитам бывшего СССР на закупку вооружений, а погашает ее Индия экспортом в Россию товаров. В апреле 2018 года Государственный банк Индии прекратил платежи за поставки российских вооружений, после того как США ввели санкции против «Рособоронэкспорта», сообщали индийские СМИ. Вопрос не был урегулирован более года, однако в итоге стороны нашли альтернативу долларовым платежам. Неизвестно, осталась ли у Индии просроченная задолженность по закупкам российского оружия, но в любом случае возможный долг образовался не перед РФ, а перед «Рособоронэкспортом». Также РБК приводит аргументы в пользу того, что Индия может быть должна России больше.

Заемщиков, которые должны России около 13 млрд долларов, агентству идентифицировать не удалось. Среди таких должников могут быть Китай и Марокко (которые не раскрывают своих двусторонних кредиторов), следовало из отчета Счетной палаты об исполнении бюджета 2015 года — последний раз, когда аудиторы подробно расписывали должников России. Также это могут быть иностранные госпредприятия, чьи долги не отражаются в статистике правительств.

Из национальных министерств финансов, куда направлялись запросы РБК, ответили только Минфин Белоруссии и Минфин Сербии. В последнем сообщили, что задолженность перед Россией составляет 647 млн долларов.



В составе государственных кредитов России не учитывались гособлигации зарубежных стран (Франции, Германии, США, Японии, Великобритании и др.), которыми владеет ЦБ РФ от имени Минфина в рамках управления валютными резервами.