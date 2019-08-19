Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования личных устройств мобильной связи, где предложили рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в образовательных организациях, сообщается на сайте Минпросвещения. Рекомендации будут направлены в регионы до начала нового учебного года.

Ведомства ранее провели опрос, в ходе которого 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали такую инициативу. Большинство опрошенных считают, что и педагоги должны ограничить использование сотового телефона в школе. Учащиеся согласны с тем, что неупорядоченное использование телефонов может нанести вред их здоровью и отвлекает от учебного процесса.

В документе органам управления образованием регионов и муниципалитетов, а также школам рекомендуется рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов учащимися за исключением детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья, а также педагогами и родителями. В частности рекомендуется также переключать телефоны в режим «без звука» при входе в образовательную организацию. Школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время уроков, согласовать способы коммуникации родителей с обучающимися в случае необходимости.

Анализ международного опыта использования мобильных телефонов школьниками выявил, что длительное время их использования, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания.