В деловой программе Форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2019 запланировано более 20 мероприятий. Форум пройдет 9—11 октября в Сочи.

В рабочие дни форума 10—11 октября пройдут три пленарные дискуссии и 17 секций, посвященных наиболее актуальным вопросам и трендам в отрасли, среди которых: платежные сервисы, блокчейн, кибербезопасность, применение квантовых технологий, бигтех, искусственный интеллект, использование облачных сервисов и другие, также состоятся партнерские круглые столы и открытые лекции.

Торжественное открытие форума состоится 10 октября, в этот же день пройдут две пленарные дискуссии. На первой — «Регуляторный Fast track для финтеха» — обсудят конкурентоспособность банкинга и финтеха, международный опыт лицензирования в финтех, а также перспективы регулирования по видам деятельности. На второй — «Иммерсивный финтех: персональный опыт или его иллюзия?» — будут затронуты вопросы персонализации цифровых финансовых сервисов, возможности индивидуальных решений и платформ, а также тема лояльности.

Открыта регистрация на Finopolis 2019 Открыта регистрация участников на V Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2019, который состоится 9—11 октября в Сочи.

Пленарная сессия второго дня деловой программы будет посвящена вопросам развития финансовых технологий до 2035 года, участники мероприятия попробуют предсказать вектор развития и обсудят, как изменится рынок труда и какие новые компетенции будут востребованы. На площадке «Открытая сцена» состоятся открытые лекции для гостей и участников форума на актуальные темы инновационных финансовых технологий.

7–11 октября пройдут мероприятия молодежной программы Finodays. Центральным событием станет хакатон, в ходе которого студенческим командам будет предложено проработать решения кейсов от ведущих игроков финансового рынка в области финтех, платежных систем, создания чат-ботов, решений для страхового рынка и других. Все участники молодежной программы смогут принять бесплатное участие в деловой программе Finopolis 2019.

Организатор Finopolis 2019 — Банк России. Оператор форума — фонд «Росконгресс».