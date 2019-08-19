Банки с частным капиталом в настоящее время чувствуют себя прекрасно, заявил первый зампред правления, совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский, заявил он в интервью «Ведомостям» .

«Прекрасный вопрос, потому что вы меня спросили не о том, как себя чувствуют частные банки, а как себя чувствуют именно банки с частным капиталом. То есть речь о банках, у которых этот капитал есть. Так вот, они себя чувствуют прекрасно! Эффективность у них на исторических максимумах, но таких банков немного», — сообщил Хотимский и добавил, что «у банков, у которых нет капитала, голова занята все время тем, как что-нибудь нахимичить, а не как конкурировать за реального рыночного клиента».

Также совладелец Совкомбанка рассказал, как отличить хороший банк от плохого.

«Хотите, научу определять за минуту, хороший перед вами банк или отстой? Заходите на его официальный сайт в раздел «Новости» и смотрите на ленту за последнее время. У нормального банка начнется новостной поток: выдал такой компании, выдал другой компании, увеличил выдачу таких кредитов. А если в банке какой-то схематоз, то вы ничего в новостях не увидите», — заявил он.

По словам Хотимского, работать банку без живого капитала сейчас невозможно, а ЦБ создал ситуацию, в которой любой рост возможен только на основе реального капитала, поэтому конкуренция сейчас – это не конкуренция активов и пассивов, это конкуренция капиталов. Выдать кредиты клиентам может только тот банк, у кого есть реальный капитал.

«Тем частным банкам, у кого проблемы с капиталом, ЦБ расти сейчас не дает», — пояснил он.