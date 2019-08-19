Уровень бедности в России в оставшийся период года, вероятно, снизится, ожидают в Счетной палате.

«Во II—IV кварталах текущего года уровень бедности, вероятно, снизится, чему будет способствовать замедление снижения реальных располагаемых денежных доходов населения во II квартале текущего года и низкая база III и IV кварталов 2018 года», — отмечается в опубликованных в понедельник аналитических материалах СП.

В ведомстве напоминают, что доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в I квартале 2019 года составила 14,3% (20,9 млн человек), что выше аналогичного периода 2018-го на 0,4 процентного пункта (на 0,5 млн человек). «Подобный рост уровня бедности частично объясняется фактором сезонности: в I квартале денежные доходы традиционно ниже, а прожиточный минимум — выше», — отмечается в обзоре.

Число бедных в России достигло почти 21 млн человек Прирост этого показателя Росстат объясняет опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен.

В СП также указывают, что динамика реальной начисленной среднемесячной заработной платы в январе — июне 2019 года была неоднородной и колебалась от нулевого роста в феврале до 3,1% в апреле (в годовом выражении). В июне в годовом выражении ее прирост составил 2,3%, а в целом за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го — 1,8% (в январе — июне 2018 года было 8,7%). Столь высокая база предыдущего года связана с существенными мерами поддержки, реализованными во исполнение президентских майских указов 2012 года, поясняют аудиторы.

По их данным, темп прироста реального размера пенсий в 2019 году сохраняется на невысоком, но стабильном уровне в диапазоне 0,6—0,9% в месяц в годовом выражении, а в июне ускорился до 1,4%. В целом за январь — июнь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го реальный размер пенсий вырос на 0,8% (в январе — июне 2018-го рост составлял 1,6%).

Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в первом полугодии текущего года сохранялась в отрицательной области. После снижения в I квартале на 2,5% во II квартале темпы снижения замедлились до 0,2%. В целом за январь — июнь 2019-го по сравнению с аналогичным периодом 2018 года реальные располагаемые денежные доходы снизились на 1,3% (в первом полугодии 2018-го был рост на 1,3%).



Росстат: реальные располагаемые доходы россиян продолжают падать Среднемесячная зарплата работников организаций в июне текущего года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 7,1%.

«Основной причиной продолжающегося снижения реальных располагаемых денежных доходов населения на фоне роста реальной заработной платы и реального размера назначенных пенсий является слабый рост доходов от предпринимательской и иной производственной деятельности, а также снижение доходов от собственности. Одновременно на динамику реальных располагаемых денежных доходов населения оказывает давление рост обязательных платежей и разнообразных взносов, включая платежи по обслуживанию кредитов: за первое полугодие 2019 года прирост обязательных платежей и взносов составил 8,4%, тогда как прирост общего объема денежных доходов населения — всего 4,4%», — говорится в материалах СП.