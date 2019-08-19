Рост объема входящих переводов по Системе быстрых платежей резко замедлился, сообщили в Альфа-Банке. Так, в июле объем исходящих переводов по СБП достиг 1,8 млрд рублей, что на 28,5% больше показателей июня. При этом объем входящих переводов за месяц не изменился — 0,8 млрд.

«Динамика входящих (переводов по Системе быстрых платежей. — Прим. Банки.ру) нас, конечно, немного удручает. Безусловно, по p2p у нас очень хорошее, положительное сальдо, но мы видим, что из других банков оборот по СБП не двигается», — отметил директор по цифровому бизнесу Альфа-Банка Иван Пятков. Резкое торможение роста объема входящих переводов он объяснил тем, что некоторые банки начинают брать комиссии в СБП.

По словам Пяткова, Альфа-Банк пока не рассматривает введение тарифов в СБП, до конца года этого точно не произойдет. «Если же и будем вводить, то это будут комиссии, сильно отличающиеся от комиссий за p2p-перевод», — добавил директор по цифровому бизнесу Альфа-Банка.

Банки отложили введение тарифов за переводы в СБП Пока комиссии за переводы действуют только в одной из ответивших финорганизаций — СКБ-Банке.

«Все попытки ввести тарифы за СБП и брать высокую комиссию, я думаю, приведут многие банки к тому, что люди вернутся к тем же банкоматам <…> либо к p2p», — считает Иван Пятков.



Система быстрых платежей ЦБ была запущена в январе 2019 года. Сейчас к ней подключены 16 банков. Все системно значимые банки должны будут обеспечить возможность для своих клиентов делать переводы через СБП с 1 октября 2019 года.