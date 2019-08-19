Банк «Восточный» снизил ставки по вкладам в рублях и долларах. По рублевым вкладам изменение составило 0,2 п. п., по долларовым — 0,4 п. п.

Теперь вклад «Восточный» (от 30 тыс. рублей, 500 долларов на один, три, шесть месяцев, один, два и три года) открывается в рублях под 6,05—7,6%, в долларах — под 0,1—1% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Сберкнижка» (от 30 тыс. рублей, 500 долларов на срок от шести месяцев до двух лет) оформляется в рублях под 6,4—6,9%, в долларах — под 0,1—0,85% годовых. Вклад пополняемый. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

«Практичный» (от 100 тыс. рублей, 2 тыс. долларов на срок от шести месяцев до двух лет) можно разместить в рублях под 5,9—6,7%, в долларах — под 0,1—0,65% годовых. Предусмотрено пополнение и частичное расходование денежных средств. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются вкладчику.

«VIP вклад» (на один, три, шесть месяцев, один, два и три года) привлекается в рублях под 6,35—7,95%, в долларах — под 0,1—1,2% годовых. Выплата процентов — в конце срока.

Доходность «VIP сберплана» (на три, шесть месяцев, один, два и три года) в рублях составляет 5,8—7,25%, в долларах — 0,1—1,05% годовых. Возможно пополнение и частичное снятие. По выбору клиента проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.

«Мультивалютный — VIP» (на шесть месяцев) в рублях можно открыть под 6,15%, в долларах — под 0,2% годовых. Предусмотрены расходные операции. Проценты ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма первоначального взноса по трем вышеперечисленным вкладам составляет 1 млн 500 тыс. рублей либо эквивалент в валюте.

Процентные ставки по «VIP сберсчету» (от 3 млн рублей либо эквивалент в валюте на шесть месяцев, один и два года) в рублях составляют 6,2—7,05%, в долларах — 0,1—0,85% годовых. Вклад пополняемый, с возможностью частичного снятия. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Возможно увеличение ставки для участников программы «Проценты в подарок», а также при предъявлении пенсионного удостоверения.