В группе QIWI рассмотрят возможность частичной или полной продажи «Рокетбанка». Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении группы с финрезультатами II квартала.

В группе напомнили, что в августе была проведена серия сделок для приобретения проектов «Точка» и «Рокетбанк» у банка «Открытие». В июле 2018-го QIWI завершила приобретение бизнеса «Рокетбанка» и в конце года перевела к себе его клиентов, сотрудников и бизнес-процессы. Вслед за этим началась разработка новой стратегии «Рокетбанка»: в течение первого полугодия 2019 года рассматривались возможности развития бизнеса «Рокетбанка» как элемента расширенной экосистемы QIWI либо как самостоятельного проекта. Финальный стратегический план был представлен совету директоров QIWI и рассмотрен им на заседании в августе 2019 года.

«Рассмотрев должным образом предложенную стратегию и требуемое финансирование, совет директоров компании пришел к выводу, что бизнес-план «Рокетбанка» имеет инвестиционный профиль, несовместимый с уровнем риск-аппетита QIWI, и что у проекта недостаточный потенциал с точки зрения синергии с ключевым бизнесом компании. В результате совет директоров принял решение и поручил менеджменту компании изучить возможности частичной или полной продажи «Рокетбанка», — говорится в сообщении QIWI.

«Рокетбанк» — цифровой банковский сервис, в рамках которого розничным клиентам предлагаются дебетовые карты и депозиты.

Согласно данным отчета QIWI за II квартал, чистый убыток «Рокетбанка» составил 511 млн рублей, увеличившись на 425% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на фоне затрат, связанных с переводом бизнеса в QIWI.

Квартальная скорректированная чистая прибыль всей группы QIWI выросла на 125% до 1,965 млрд рублей. Чистая прибыль в сегменте платежных сервисов выросла на 42% до 3,206 млрд, объем платежей — на 41% до 370,8 млрд рублей.

Группа подтвердила прогноз по динамике скорректированной чистой прибыли по итогам 2019 года: ожидается, что она вырастет на 40—50% по сравнению с 2018 годом. Прогноз по динамике чистой прибыли платежного сегмента улучшен, в настоящее время ожидается рост на 25—29% в годовом выражении.



Совет директоров утвердил целевой объем дивидендов в 2019 году в 65—85% скорректированной чистой прибыли. По итогам определения финрезультатов II квартала утверждены дивиденды в 0,28 доллара США на акцию.