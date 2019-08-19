Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:06 мск вырос на 40 копеек к предыдущему закрытию и составил 66,92 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 31,8 тыс. сделок на сумму порядка 2,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 66,25—67,03 рубля за доллар.

Курс евро 19:06 мск достиг 74,26 рубля и вырос на 51 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 8,1 тыс. сделок примерно на 416,9 млн евро по курсам от 73,5 до 74,41 рубля за евро.

«Пара доллар/рубль легла в растущий канал, ему уже неделя, и вполне возможно, что он в ближайшее время останется в силе. Сейчас гринбек торгуется по 66,82 рубля, сегодня доллар проходил выше 67 рублей, чего не делал с мая, но отступил обратно. Во вторник и до середины текущей недели доллар может оставаться в пределах 66,7—67,1 рубля, дальнейшее развитие событий напрямую зависит от внешнего фона: риск среди валют в данный момент не в моде. Евро завтра проведет торги к рублю в диапазоне 74,15—74,35 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.