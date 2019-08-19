Личная инфляция россиян в июле сравнялась с официальной и составила 0,2%. Об этом сообщается в исследовании холдинга «Ромир».

Накопленный с начала года дефлятор также приблизился к официальному — 2,5% против 2,7% соответственно.

«После полупроцентного роста в июне во втором летнем месяце дефлятор также продолжил рост. По итогам июля индекс личной инфляции получил значение в 0,2%, как и показатель официальной инфляции, рассчитываемой Росстатом», — говорится в сообщении.

«В предыдущие годы дефлятор в июле показывал куда более высокие значения, чем в году текущем. Виной тому становились растущие тарифы на услуги ЖКХ. В нынешнем году корректировка цен на жилищно-коммунальные услуги также повлияла на динамику дефлятора, однако сезонное снижение цен на продукты, и в частности на овощи и фрукты, смягчило рост личной инфляции», — прокомментировал президент исследовательского холдинга Андрей Милехин.