Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовит проект соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных закупок до 1 июля 2020 года. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕЭК.

«Документ позволит обеспечить равные условия для бизнеса государств Евразийского экономического союза при реализации национального режима в сфере государственных закупок», — отмечается в сообщении.

На время подготовки проекта соглашения совет ЕЭК обратился к правительству РФ с просьбой внести изменения в законодательство, предусматривающие использование банковских гарантий Евразийского банка развития и Межгосударственного банка, после получения ими кредитного рейтинга российских рейтинговых агентств.

В настоящее время в России на законодательном уровне установлено ограничение на прием банковских гарантий, выдаваемых банками других государств «пятерки».