Народный банк (ЦБ) Китая понизил во вторник курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 89 базисных пунктов, до 7,0454 юаня за доллар. Как следует из статистики регулятора, это минимальное значение с 24 марта 2008 года, передает ТАСС.

Курс юаня непрерывно снижался с 1 августа вплоть до незначительного укрепления в середине прошлой недели, однако в пятницу он продолжил слабеть к американской валюте.

Как отмечает в связи с этим информационный портал «Ицай», в целом курс юаня начал стабилизироваться. «Сокращение юаневой ликвидности на иностранных рынках в последние дни содействовало стабилизации обменного курса юаня. Краткосрочная девальвация юаня подошла к концу», — указывается в сообщении портала.

Министерство финансов США 5 августа причислило Китай к валютным манипуляторам и призвало Пекин к транспарентности в данном вопросе. ЦБ КНР назвал решение Вашингтона причислить Китай к валютным манипуляторам необоснованным и отметил, что оно негативно скажется на восстановлении глобальной экономики и мировой финансовой системы.



По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016-м — еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за 8,5 года. По итогам 2017 года юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018-м — ослаб на 5,1%.