Клиенты Альфа-Банка пожаловались в Twitter на проблемы с оплатой картами. В банке заявляли, что знают о проблеме с переводами с карты на карту и устраняют ее.

На данный момент все операции доступны.



«Наблюдался сбой операций с картами продолжительностью около пяти минут, на данный момент все операции доступны», — прокомментировали в пресс-службе финучреждения.

Есть небольшие проблемы(. Сейчас знаем, что не проходит часть переводов на карту.

Чиним, извините!

— Альфа-Банк (@alfabank) 20 августа 2019 г.