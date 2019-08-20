Увеличение срока блокировки средств на расчетном счете клиента может иметь обратный эффект, когда банки будут применять меры после вывода злоумышленником похищенных средств, заявили RNS в пресс-службе ЦБ. Регулятор прокомментировал предложение Ассоциации банков России блокировать карты клиентов при зачислении подозрительных средств до 30 дней для борьбы с мошенничеством.

«Системы дистанционного банковского обслуживания и переводы денежных средств развиваются в сторону возможности мгновенного использования переведенных средств. По статистике, вывод похищенных средств осуществляется в первые часы после перевода, в то время как получение талона КУСП может существенно превышать отмеченный срок. Таким образом, увеличение срока блокировки средств на расчетном счете клиента может иметь обратный эффект, когда банки будут применять соответствующие меры после вывода злоумышленником похищенных средств», — сообщили в ЦБ.

Банки предлагают блокировать карты при получении клиентом подозрительных платежей Идею предложили банкиры как меру по борьбе с выводом похищенных у клиентов кредитных организаций средств со счетов и карт.

Также в Центробанке отметили, что «любые изменения законодательства возможны только при условии оценки эффективности предлагаемых мер». «Однако никаких расчетов и данных вместе с предложениями предоставлено не было», — добавили в пресс-службе.

В ЦБ подчеркнули, что регулятор «ведет статистику в разрезе отношения суммы денежных средств, возмещенной клиентам, к сумме денежных средств, по которой получены уведомления от клиентов».

«Эффективность предлагаемых сообществом мер может быть подтверждена пересчетом соответствующей статистики на основании данных, которые на сегодняшний день есть только в кредитных организациях», — пояснили в Банке России.