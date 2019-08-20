Банк «Восточный» добавил возможность получения дополнительного повышенного кешбэка при оплате картой покупок в магазинах, которые являются партнерами банка, говорится в сообщении кредитной организации.

Дополнительный кешбэк при оплате картой «Восточного» можно получить в разделе «Спецпредложения» главного меню мобильного банка, активировав подходящее предложение. Клиенту можно расплачиваться в магазинах выбранного партнера в период действия акции, по ее завершении на счет карты будет зачислен дополнительный кешбэк. Он составляет от 3% до 20% и начисляется в рублях.

Кешбэк от партнеров банка не отменяет действие стандартного кешбэка по картам «Восточного». Так, держатели карты могут получить за одну и ту же покупку сразу два вида кешбэка, и его общий размер может доходить до 30% от суммы покупки.