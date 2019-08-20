Минтруд считает важной работу по борьбе с курением, но не видит оснований для ограничения прав или установления преимуществ на основе факторов, не связанных с деловыми качествами сотрудников, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

Как указывает информагентство, Минздрав рекомендовал компаниям штрафовать курящих и поощрять некурящих сотрудников. Однако в Минтруде напомнили, что в соответствии с Трудовым кодексом зарплата — это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации сотрудника, а также сложности, количества, качества и условий его работы. «Таким образом, курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении систем заработной платы», — заявили в пресс-службе.

Однако работодатель может принять меры для обеспечения «трудовой дисциплины», чтобы перерывы не сказывались на рабочих процессах отрицательно, добавили в министерстве.

Ранее в Минздраве посоветовали работодателям создать систему штрафов и поощрений для сотрудников в зависимости от того, курят они или нет. Такое предложение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья». В пресс-службе министерства пояснили РБК, что предложенные в документе меры — рекомендации, которые не обязательны к исполнению.

В программе также говорится, что зарплаты у курящих в США, Великобритании, Германии и Канаде на 2—23% ниже, чем у некурящих. Для разработки штрафных санкций работодателям советуют оценить трудопотери и материальные издержки, связанные с курением сотрудников.



Помимо штрафов авторы рекомендаций предлагают включить в программы добровольного медицинского страхования помощь по отказу от курения и лечение табачной зависимости, в том числе предусмотреть полное или частичное финансирование медикаментозной терапии.