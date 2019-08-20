Новикомбанк запустил сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay для карт Mastercard, сообщается в пресс-релизе банка.

Сервис позволяет оплачивать покупки и снимать наличные в банкоматах без использования обычной банковской карты: нужно поднести смартфон или носимое устройство к платежному терминалу на кассе или бесконтактному считывателю на банкомате. При этом Samsung Pay за счет собственной технологии Samsung MST позволяет производить оплату на любых типах терминалов, в том числе на тех, которые не поддерживают стандартную технологию для бесконтактной оплаты.

Защита данных при пользовании сервисом Samsung Pay на устройствах обеспечивается за счет платформы безопасности Samsung KNOX, а также авторизации пользователя по отпечатку пальца, радужке глаз или ПИН-коду. Вместо реального номера карты используется цифровой код — токен.