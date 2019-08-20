Банк «Зенит» предлагает компаниям малого и среднего бизнеса (МСБ) тарифный план «Один за все». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Тариф включает набор бесплатных опций: открытие и использование расчетного счета, мобильный и интернет-банк, выпуск и обслуживание одной корпоративной и неограниченного количества инкассационных карт, расширенное СМС-информирование, услугу проверки контрагентов «Индикатор».

Тарифный план дает клиентам возможность планировать расходы. За любое зачисление денежных средств на расчетный счет компании банк возьмет комиссию в размере 1% от суммы, а исходящие платежи в пределах 3 млн рублей в месяц осуществляются без комиссии.

Для подключения тарифного плана новому клиенту банка нужно выбрать его при подписании договора. При переходе действующих клиентов с других тарифов на «Один за все» банк будет взимать однократную комиссию в размере 1% от остатка на счете, но не мене 500 рублей на дату перехода.