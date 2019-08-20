За первое полугодие 2019 года продолжительность жизни в России увеличилась на 0,8 года и составила 73,7 года. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Хотелось бы отметить, что по результатам на сегодняшний день все мероприятия национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» идут в соответствии с нашим планом. Ряд показателей — с опережением плана…Это позволило за первое полугодие 2019 года существенно улучшить ряд показателей. По предварительным данным, продолжительность жизни составила 73,7 года, увеличившись на 0,8 года за полгода — у женщин это уже 78,5 лет. Произошло это благодаря существенному снижению числа смертей за полгода — на 28 400», — сказала Скворцова.

Она добавила, что если этот показатель не ухудшится за второе полугодие, то уже идет выполнение плана 2020 года.