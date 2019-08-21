Китай представляет собой «большую экономическую угрозу» для США, которой должны были заниматься предыдущие вашингтонские администрации. Такое мнение выразил во вторник американский лидер Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

«Даже сенатор [лидер демократического меньшинства в сенате конгресса США Чак] Шумер (от штата Нью-Йорк) сказал: «Вау. Трамп отлично справляется с Китаем». Я не мог в это поверить, но Шумер знает, что я поступаю правильно, и он поступает правильно, говоря это, потому что он знает, что Китай представляет собой большую экономическую угрозу», — заявил Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Глава вашингтонской администрации добавил, что решением проблемы с Китаем должны были заниматься его предшественники на этом посту — Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон. «Кто-то должен был понять, что Китай делает в экономическом плане с Соединенными Штатами <...> Я взял это на себя, но это должны были сделать предыдущие президенты», — подчеркнул нынешний президент.

По версии Трампа, Пекин все прежние годы забирал у США сотни миллиардов долларов и направлял их на «строительство самолетов, кораблей и многого другого». «Мы не можем этого больше допускать», — сказал президент. «Мы должны решить проблему с Китаем, потому что они получают [благодаря США] более 500 миллиардов долларов в год. И это не включает кражу [американской] интеллектуальной собственности и другие вещи», — считает Трамп.

«Моя жизнь была бы намного проще, если бы я не взял на себя Китай. Но мне нравится это делать, потому что я должен это делать. И мы получаем неоценимую помощь. У Китая был худший [с экономической точки зрения] год за 27 лет, а многие говорят, что и за 54 года», — заявил президент США.

Он считает, что сложившаяся ситуация ставит США «в хорошую переговорную позицию» с Китаем по заключению торгового соглашения. «Китай хочет заключить сделку, и это хорошо. Но они должны заключить справедливую для нас сделку, — подчеркнул американский лидер. — Они крали всю нашу интеллектуальную собственность, идеи. Это было невероятно». Он привел мнение экспертов, согласно которым объем «кражи интеллектуальной собственности <...> оценивается в 300 миллиардов долларов в год».

Трамп 1 августа сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью 300 млрд долларов. Как заявил американский лидер, такое решение было принято из-за того, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров. В ответ КНР временно прекратила импорт аграрной продукции из США и объявила, что не исключает повышения ввозных пошлин на эти товары. 13 августа стало известно, что Соединенные Штаты отложат введение дополнительных пошлин на ряд китайских товаров до 15 декабря.



КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й раунд переговоров прошел в Шанхае 30—31 июля.