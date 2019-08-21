Райффайзенбанк снижает процентные ставки по ипотеке на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке, рефинансирование, покупку недвижимости под залог квартиры в собственности. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Ипотечные кредиты на сумму от 3 млн до 7 млн рублей доступны по ставке от 9,69%, кредиты на сумму свыше 7 млн рублей – по сниженной ставке 9,29%.

Райффайзенбанк также начал выдавать ипотечные кредиты в рамках госпрограммы для семей с детьми по ставке 4,99% на весь срок кредитования.