ВТБ меняет процесс оформления ипотеки в рамках госсубсидирования, говорится в сообщении кредитной организации.

Клиенты банка, оформившие кредит до 13 апреля 2019 года, смогут снизить по нему ставку с прежних до 5% годовых. Ее действие будет распространяться на весь ипотечный срок. Достаточно подать заявление, на основании которого банк подготовит дополнительное соглашение к оформленному ранее договору.

Клиенты ВТБ или другого банка с любой ипотечной программой также могут получить новые условия и снизить процентную ставку до 5% годовых на весь срок кредита в рамках услуги рефинансирования.

Программа «Ипотека с господдержкой» позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го родится (родился) второй или последующий ребенок. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости объекта, возможный срок кредитования — до 30 лет.