Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин принял решение взыскать со страховщика ОСАГО 500 тыс. рублей в пользу потребителя по спору о возмещении вреда здоровью пострадавшего в ДТП ребенка, сообщил финомбудсмен агентству ТАСС через пресс-службу. Страховая компания одного из участников ДТП отказалась возмещать ущерб добровольно, решив, что ответственность ее клиента за причинение вреда здоровью пассажира не установлена.

Это одно из первых решений на крупную сумму с начала действия нового порядка досудебного урегулирования споров граждан со страховыми компаниями, отметил представитель финомбудсмена. С 1 июня 2019 года гражданин, недовольный выплатой по каско, ОСАГО или добровольному страхованию автогражданской ответственности, должен до подачи иска в суд обратиться к финансовому уполномоченному.

В июле к финомбудсмену обратилась жительница Краснодарского края, чей ребенок получил тяжелейшие травмы и инвалидность в ДТП с тремя автомобилями в мае 2018 года. Ребенок был пассажиром одной из машин. Позднее законный представитель ребенка обратился в страховую компанию участника ДТП с заявлением о возмещении вреда здоровью (лимит по этому риску в ОСАГО — 500 тыс. рублей). Страховщик отказал, объяснив это тем, что ответственность его страхователя за причинение вреда здоровью пострадавшего ребенка не установлена.

Главный финуполномоченный требования заявителя счел обоснованными. При причинении вреда третьему лицу в ДТП ответственность наступает для всех автовладельцев, пояснил он.

«Ответственность наступает для каждого из владельцев транспортных средств, имеет место не один страховой случай, а страховой случай для каждого договора ОСАГО. Соответственно, у страховщика, которому было предъявлено требование, возникает обязанность по выплате возмещения за вред здоровью», — сказал он.

Финуполномоченный сослался на Гражданский кодекс РФ, которым установлено, что владельцы автомобилей солидарно несут ответственность за вред, причиненный третьим лицам. Кроме того, постановлением пленума Верховного суда разъяснено, что страховое возмещение за причинение вреда из-за ДТП вследствие взаимодействия двух источников повышенной опасности третьему лицу производится каждым страховщиком в пределах страховой суммы по ОСАГО.

Решение финуполномоченного по закону может быть обжаловано в суде. Информации об обжаловании не поступало, уточнил представитель омбудсмена.



При этом 1 мая 2019 года приняты поправки к закону об ОСАГО, согласно которым, если ответственными за вред жизни и здоровью пострадавшего в ДТП признаны несколько его участников, их страховщики осуществляют выплату солидарно. Но при этом общий размер выплаты не может превышать лимита в ОСАГО — 500 тыс. рублей. Новые правила действуют для договоров ОСАГО, заключенных после вступления закона в силу.