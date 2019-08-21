Центробанк РФ определил базовый уровень доходности вкладов на сентябрь 2019 года. По сравнению с августовскими ориентирами базовая доходность вкладов в рублях и долларах снизилась (причем в долларах — более заметно), а вклады в евро в основном стали более выгодными, свидетельствуют материалы регулятора.
Показатели, служащие ориентиром на сентябрь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 августа 2019 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняется в материалах ЦБ.
Базовая доходность вкладов в рублях уменьшилась на 0,041—0,19 процентного пункта. Заметнее всего снизилась доходность вкладов, открываемых на сроки от трех месяцев до полугода, наименее существенно — долгосрочных (сроком свыше года).
Базовая доходность вкладов в рублях, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Август
|
6,338
|
6,996
|
7,366
|
7,821
|
8,518
|
Сентябрь
|
6,269
|
6,867
|
7,176
|
7,711
|
8,477
Банк России этим летом дважды снижал ключевую ставку — в июне и в июле, каждый раз на 0,25 п. п. (до текущего уровня 7,25% годовых). До этого регулятор в последний раз снижал ключевую ставку в марте 2018-го. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.
В последних аналитических материалах ЦБ не раз давались прогнозы по дальнейшему постепенному снижению депозитных ставок. Так, в последнем (за июль) выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» Банк России писал, что понижение ключевой ставки в июле и укрепившиеся рыночные ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики создают условия для плавного снижения ставок по рублевым депозитам населения в ближайшие месяцы.
На конец II квартала наименьшие ставки по коротким вкладам были у системно значимых иностранных «дочек», по среднесрочным — у системных госбанков, по длинным — у частных банков, не относящихся к системно значимым.
Снижение доходности долларовых депозитов оказалось более значительным, чем рублевых, даже в абсолютном выражении: 0,057—0,274 п. п. (снижение в относительном выражении еще существеннее с учетом того, что ставки по вкладам в долларах сами по себе ниже ставок по рублевым депозитам). Наименее ощутимым оказалось снижение ставки по долларовым вкладам до востребования, наиболее ощутимым — по вкладам на сроки до трех месяцев.
Базовая доходность вкладов в долларах, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Август
|
0,956
|
1,654
|
1,893
|
2,655
|
3,175
|
Сентябрь
|
0,899
|
1,38
|
1,725
|
2,499
|
3,022
Ставки по вкладам в евро, вопреки общей тенденции, в основном выросли, причем значительно, свидетельствуют данные ЦБ. Так, базовая доходность вкладов до востребования не изменилась, как и месяцем ранее. Срочные вклады, открываемые на периоды до года, оказались на 0,333—0,365 п. п. выгоднее (случаи роста базовой доходности по сравнению с предыдущим месяцем отмечены в таблице жирным шрифтом), а доходность депозитов со сроками более года снизилась, но едва заметно: на 0,001 п. п.
Базовая доходность вкладов в евро, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Август
|
0,01
|
0,11
|
0,11
|
0,143
|
0,53
|
Сентябрь
|
0,01
|
0,474
|
0,475
|
0,476
|
0,529
Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).
В марте этого года стало известно, что ЦБ намерен ужесточить подход к высоким ставкам по вкладам. Так, регулятор хочет обязать банки платить дополнительные взносы в случае превышения ставок по депозитам на величину от 1,15 до 1,7 п. п. и повышенные дополнительные взносы — в случае превышения на 1,7 п. п. и более.
Кроме того, из материалов Центробанка следует, что принципы расчета взносов банков в ФСВ могут быть пересмотрены в случае расширения периметра страховой защиты в системе страхования вкладов.