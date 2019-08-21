Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Тексбанку на уровне «ruВ». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу и ликвидности, приемлемым качеством активов, а также низкими показателями рентабельности и консервативной оценкой корпоративного управления», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, основу активов банка составляет ссудный портфель, на который приходится 92% валовых активов кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 года. Большая часть ссудной задолженности (73%) представлена кредитным портфелем юрлиц и индивидуальных предпринимателей, для которого характерны приемлемый уровень просроченной задолженности (4,4% на 1 июля 2019-го) и повышенная концентрация на отраслях (на 1 июля 2019-го доля трех крупнейших отраслей составила порядка 71%).



При этом агентство «Эксперт РА» выделяет высокий уровень чистой процентной маржи (9,6% за период с 1 июля 2018-го по 1 июля 2019-го), что при росте ссудного портфеля за счет качественных кредитов позволит банку улучшить показатели эффективности деятельности.



Для Тексбанка характерно поддержание нормативов достаточности капитала со значительным запасом (Н1.0 равен 42%, Н1.2 составил 34% на 1 июля 2019-го), заключили в «Эксперт РА».

