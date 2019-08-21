«Дыра» в капитале банка «Ассоциация» Центробанком оценивается в 1,7 млрд рублей. Согласно данным отчетности банка, она составляла 1,654 млрд рублей. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте регулятора.

В соответствии с данными кредитной организации, активы на 29 июля 2019 года составили 9,705 млрд рублей. С учетом полученных в результате проверки временной администрацией данных активы финучреждения уменьшены до 9,645 млрд рублей. Обязательства банка составили 11,359 млрд рублей.

Таким образом, отрицательная разница между активами и обязательствами составила 1,714 млрд рублей.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация» В течение последних 12 месяцев ЦБ неоднократно применял к банку меры, в том числе ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Лицензия на осуществление банковских операций у «Ассоциации» была отозвана 29 июля. Банк России сообщал, что был установлен «факт отсутствия на счетах банка «Ассоциация», открытых в иностранном банке, денежных средств в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в два раза превышает величину его собственных средств. Отсутствие указанных денежных средств было признано руководством кредитной организации».

В самой кредитной организации позже объяснили, что «руководством банка вместе с ЦБ был вскрыт факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка, который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT».