Женщины покупают полисы страхования жизни чаще мужчин: на их долю приходится чуть более 60% договоров. При этом средний чек у мужчин в два раза выше — 344,5 тыс. против 117,6 тыс. рублей соответственно. Таковы данные совместного исследования СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».



Так, женщины предпочитают в основном рублевые продукты, доля которых составляет 95% от всех полисов, оформляемых представительницами прекрасного пола. Мужчины в два раза чаще женщин заключают договоры в иностранной валюте — долларах США и евро, говорят эксперты.



«Оформляя полисы инвестиционно-накопительного страхования жизни, почти 100% клиентов-женщин указывают конкретного выгодоприобретателя по полису, который в случае неблагоприятного события получит сбережения. Выгодоприобретатели по «мужским» полисам назначены только в 71% случаев. Если произойдет неблагоприятное событие, сбережения по полисам без конкретных выгодоприобретателей перейдут законным наследникам через шесть месяцев», — отмечается в сообщении.

Согласно исследованию, остальные аспекты поведения мужчин и женщин в сфере страхования жизни не сильно различаются. Средний возраст страховых клиентов составляет 50 лет у женщин и 48 лет у мужчин, средний срок страхования — девять и десять лет соответственно.

«По данным Международной организации труда, представители прекрасного пола в мире зарабатывают примерно на 18% меньше мужчин. В России разница еще заметнее и достигает 30%. Это отражается и на размерах взносов в накопительные и инвестиционные страховые продукты. Инвестируя меньшую сумму, женщины также меньше задумываются о диверсификации вложений, тогда как мужчины стремятся разложить деньги по разным «корзинам» валют, нивелируя риски. Кроме того, клиенты-мужчины чаще, чем женщины, используют финансовую аналитику при принятии решения об инвестициях», — прокомментировала директор по маркет-менеджменту СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

