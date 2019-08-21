Аналитики ITI Capital рекомендуют инвесторам покупать акции «Норильского никеля», ожидая к концу года роста их котировок до 16 590 рублей.

На данный момент на Московской бирже бумаги компании торгуются по 15 120—15 130 рублей. В ITI Capital отмечают, что динамика стоимости акций крупнейшего производителя никеля и палладия отстает от роста цен на никель. С начала года котировки «Норильского никеля» выросли на 18%, при этом цена никеля поднялась на 49%.

«Динамика цен на никель подпитывается позитивными ожиданиями развития рынка электрокаров и планов Индонезии ускорить ввод запрета на экспорт никелевой руды, который ранее ожидался в 2022 году», — написала в комментарии аналитик инвесткомпании Анна Лакейчук.

Другим драйвером роста стоимости бумаг металлургической компании могут стать предстоящие дивидендные выплаты. Совет директоров «Норильского никеля» рекомендовал промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года в размере 883,93 рубля на акцию. Дивидендная доходность может составить 5,9%, дата закрытия реестра — 7 октября 2019 года. По оценкам ITI Capital, дивидендная доходность за год может составить 12—13% при условии, что выплаты будут не меньше или выше, чем за первое полугодие.