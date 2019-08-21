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• ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на сентябрь. По сравнению с августовскими ориентирами базовая доходность депозитов в рублях и долларах снизилась, а вклады в евро в основном стали более выгодными. Показатели рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 августа. Базовая доходность служит ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов.

• Более трети (35%) жительниц России для полного счастья не хватает путешествий, еще примерно треть (32%) испытывает недостаток в финансах, свидетельствуют результаты опроса «Леди.Mail.ru». Также россиянки хотели бы улучшить свое здоровье (24%) и здоровье своих близких (28%), а 22% мечтают о хорошо оплачиваемой работе. Желание найти мужчину находится на шестом месте среди популярных ответов — только для 18% респонденток это оказалось актуальным. Рождение ребенка сделало бы счастливыми 9% опрошенных, а «меньше всего женщинам оказались нужны друзья (4%) и машина (3%)».

• ЦБ обсуждает интеграцию своей Системы быстрых платежей (СБП) с отечественным корпоративным мессенджером «Серафим», который используется для обеспечения безопасности коммуникаций в госкомпаниях и крупном бизнесе. Как отметили в Центробанке, возможность платежей в СБП через мессенджеры была изначально заложена в концепции системы. По данным Google Play, пользователи скачали «Серафим» более 500 раз. Пока мессенджер не вышел на широкий рынок, это произойдет осенью.

• Банкиры начали выводить на стагнирующий рынок автопродаж новые виды кредитов, не предполагающие залог машины и ее страхование по каско. За счет этих продуктов они рассчитывают потеснить лидеров рынка автокредитования. Но эксперты полагают, что нововведение может подстегнуть продажи автомобилей, однако, вероятнее всего, в сегменте подержанных машин, и крупные банки новая схема не слишком интересует.