Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности банка «Космос» без подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruB-» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено отказом банка от актуализации рейтинга и отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам», — отмечается в сообщении.



Банк «Космос» специализируется на размещении средств на МБК, операциях с ценными бумагами, кредитовании предприятий МСП. На 1 июля 2019 года размер активов банка по РСБУ составил 929 млн рублей, величина собственных средств — 341,6 млн рублей, прибыль после налогообложения за первое полугодие 2019-го — 2,5 млн рублей, уточнили в «Эксперт РА».