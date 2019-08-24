Совокупные сборы компании «Либерти Страхование» в первом полугодии 2019-го увеличились на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го — до 2,4 млрд рублей, следует из релиза страховщика.

По договорам страхования за отчетный период выплачено 1,2 млрд рублей (плюс 12,1%). Убыточность по всем видам страхования составила 49,5%.



«Наибольший объем премий «Либерти Страхование» обеспечили продажи каско — 637 миллионов рублей, ДМС — 341 миллион рублей, ОСАГО — 304 миллиона рублей, полисов ипотечного страхования — 224 миллиона рублей и выезжающих за рубеж — 149 миллионов рублей. Наивысшую динамику продемонстрировали входящее перестрахование (плюс 173,2%), страхование выезжающих за рубеж (плюс 16,7%) и страхование имущества (плюс 7,4%)», — говорится в сообщении.