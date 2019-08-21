Bank of China до конца года откроет филиал в Греции, об этом президент отделения банка по Европе Чжоу Ли Хун проинформировала министра иностранных дел Никоса Дендиаса, сообщил МИД Греции.

Встреча прошла в среду в присутствии заместителя министра иностранных дел Константиноса Франкоянниса, отвечающего за экономическую дипломатию.

«В ходе встречи госпожа Чжоу объявила о создании до конца года филиала Bank of China в Греции», — говорится в сообщении МИД.

Китай является одним из крупнейших инвесторов в экономику Греции.