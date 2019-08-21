Авиакомпания «ЮТэйр» завершила реструктуризацию своих облигаций и начала обсуждать с банками условия реструктуризации кредитов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минтранса по итогам совещания.

«В ходе встречи обсуждался текущий статус реструктуризации долгов авиакомпании, рост ее финансовых показателей в 2019 году и планы по развитию региональных перевозок. На сегодняшний день «ЮТэйр» уже завершила реструктуризацию облигаций и ведет обсуждение с банками условий реструктуризации кредитов, которые устроят все стороны», — говорится в сообщении.

Минтранс будет продолжать работу над обеспечением стабильной деятельности перевозчика.